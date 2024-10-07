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الفايز ينعى العين والنائب الأسبق سمير قعوار

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
الإثنين، 07-10-2024 11:53 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين والنائب الأسبق سمير قعوار، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء وفي خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

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وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد أبناء الوطن البارزين والمشهود لهم بالتميز والكفاءة، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع العمل العام والخاص التي شغلها، وكان له دور فاعل في الحياة البرلمانية وفي مجلسي الأعيان والنواب من خلال العمل التشريعي والرقابي، وهو اقتصادي بارز وله إسهامات كبيرة في هذا القطاع الحيوي.

 
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