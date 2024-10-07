الفايز ينعى العين والنائب الأسبق سمير قعوار

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد أبناء الوطن البارزين والمشهود لهم بالتميز والكفاءة، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع العمل العام والخاص التي شغلها، وكان له دور فاعل في الحياة البرلمانية وفي مجلسي الأعيان والنواب من خلال العمل التشريعي والرقابي، وهو اقتصادي بارز وله إسهامات كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
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