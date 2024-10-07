الفايز ينعى العين والنائب الأسبق سمير قعوار

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين والنائب الأسبق سمير قعوار، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء وفي خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

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