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الفايز يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد

رئيس مجس الأعيان فيصل الفايز
رئيس مجس الأعيان فيصل الفايز
 
السبت، 19-04-2025 10:36 م
الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جميع الطوائف المسيحية والزميلات والزملاء المسيحيين أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، والأخوة المسيحيين كافة في الأردن وفلسطين بعيد الفصح المجيد.اضافة اعلان


ودعا في تصريحات، السبت، أن تعود هذه الأعياد والأردن ينعم على الدوام بالمنعة والأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد الفايز "أننا في الأردن؛ مسيحيون ومسلمون، ومن مختلف الأعراق والطوائف والأديان، نعتز ونفتخر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبحكمة جلالته وحنكته السياسية اللتين مكنتا الوطن من تجاوز التحديات المحيطة به والظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا العربية وهو اليوم يواصل مسيرته الخيرة بثقة وإصرار."

وأضاف، "إننا في الأردن، وبفضل قيادتنا الهاشمية كنا على الدوام، نشكل نموذجا في العيش المشترك، فلم نكن يوما، إلا أسرة واحدة، وثقافتنا وعاداتنا واحدة، وأفراحنا وأحزاننا واحدة، يجمعنا المصير الواحد والهدف الواحد، وأسهمنا جميعا في بناء الوطن ونهضته والحفاظ عليه.

وأعرب الفايز عن اعتزازه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي، مؤكدًا حرص الجميع على الوطن ونهضته في مختلف المجالات، مستمدين العزم والإرادة من جلالة الملك الذي استطاع بشجاعته أن يمكن الأردن من تجاوز مختلف الصعوبات، ويقود المسيرة نحو المستقبل بثقة وإصرار وعزم لا يلين.
 
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