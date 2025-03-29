الفايز يُهنئ الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

ودعا المولى عز وجل، أن يعيده على الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وفقًا لبيان المجلس اليوم السبت.
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