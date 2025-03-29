الفايز يُهنئ الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تقدم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بأصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية الكريمة، وأسرتنا الأردنية الكبيرة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، الذي يصادف يوم بعد غد الاثنين.

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