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الفايز يُهنئ الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
السبت، 29-03-2025 09:57 م

الوكيل الإخباري-    تقدم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بأصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية الكريمة، وأسرتنا الأردنية الكبيرة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، الذي يصادف يوم بعد غد الاثنين.

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ودعا المولى عز وجل، أن يعيده على الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وفقًا لبيان المجلس اليوم السبت.

 
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