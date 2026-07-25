الفحيص: برنامج "صيف الأردن 2026" يستقطب العائلات

وتضمنت الفعالية عروضا للأطفال وفقرة "مواهب من بلادي" وعروضا فلكلورية قدمتها فرقة الأجاويد إضافة إلى فقرات غنائية أحياها الفنانان زيد عبدالله وحمدي المناصير وسط تفاعل كبير من الحضور كما اشتملت الفعالية على ألعاب للأطفال والرسم على الوجوه وبازارات ومسابقات وجوائز في أجواء عائلية هدفت إلى توفير مساحة ترفيهية وثقافية لجميع أفراد الأسرة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج "صيف الأردن 2026" الذي يقدم أنشطة مجانية متنوعة بهدف تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
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