الفراية بزيارة مفاجئة لمكتبي أحوال وادي السير وصويلح - صور

الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية مازن الفراية، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية مفاجئة لمكتبي أحوال وادي السير وصويلح.



واطلع الفراية على سير العمل الإداري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى سهولة وسرعة إنجاز المعاملات اليومية.

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