الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية عمق العلاقات بين البلدين تاريخيا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا، مشيرا إلى أن السعودية كانت ظهيرا وسندا للأردن خلال الفترات التي شهدت فيها باقي حدوده اضطرابات في الدول المجاورة.
وبين الفراية أن التعاون مع الأشقاء في السعودية شهد تطورا ملموسا خاصه في مجال مكافحة المخدرات، وأفضى ذلك إلى ضبط أكثر من 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية ودول الخليج خلال الستة شهور الماضية.
وأوضح أن المعابر الحدودية مع السعودية تشهد حركة نشطة، حيث نسعى لتطوير المراكز الحدودية بما يتناسب وهذه الحركة.
من جهته، أكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عمق العلاقات وأن أمن الأردن من أمن السعودية، مشددا على ضرورة الاستمرار في التعاون المشترك في مجال أمن الحدود ومكافحة المخدرات والتدريب المشترك.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على تشكيل فريق مشترك لدراسة آلية تطوير عمل منظومة أمن الحدود بين البلدين، ووضع اتفاقية مكافحة المخدرات موضع التنفيذ وتبادل المعلومات والخبرات.
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