الفراية من الكرك: تنفيذ المشاريع أولوية .. والميزانيات يجب أن تُصرف قبل نهاية العام

10:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739410 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، محافظة الكرك، التقى خلالها بالمحافظ، الدكتور قبلان الشريف، ورئيسي لجنتي بلدية الكرك الكبرى ومجلس المحافظة والحكّام الإداريين والمجلس الأمني. اضافة اعلان





وبحث الوزير الفراية مع الحضور موازنة مجلس المحافظة وأولويات المشاريع فيها، كما وجّه المعنيين إلى إعادة النظر في هذه المشاريع بما يصبّ مباشرة في تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين، مؤكداً ضرورة المضيّ في تنفيذ المشاريع وصرف المبالغ المالية المرصودة في الموازنة المخصصة للمحافظة قبل نهاية السنة المالية.



واطّلع وزير الداخلية على إيجاز عن خطط بلدية الكرك للمرحلة المقبلة، مشدّداً على ضرورة انسجامها مع توجهات الحكومة المركزية ومؤشرات موازنة مجلس المحافظة.



وفي سياق متّصل، وجّه الفراية الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنية إلى التعاون التام والإسناد المباشر لرؤساء اللجان البلدية ولجنة مجلس المحافظة في أداء واجباتهم اليومية، مشدّداً على ضرورة التنسيق المشترك الدائم واليومي بين جميع المعنيين في المحافظة بما يخدم المصلحة العامة ويُحقّق نقلة نوعية في أداء البلديات وأداء مجلس المحافظة، وقيام مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بتنفيذ المهام والواجبات المسندة إليها لخدمة المواطن.



وفي سياق متّصل، زار وزير الداخلية مشروع طريق وادي ابن حمّاد ومشروع المخيّم السياحي في الوادي، والذي تعمل على تنفيذه جمعية دار الكرك للتراث والسياحة.