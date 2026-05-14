الفراية يتابع الاستعدادات لموسم الحج من مركز حدود العمري

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، الخميس، مركز حدود العمري، لمتابعة الاستعدادات لموسم الحج الحالي والخدمات المقدمة للمسافرين خلال فترة الصيف.

وتفقد الفراية جاهزية الجهات المعنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، من مواطني المملكة وضيوفها، مؤكدا على ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع بكفاءة وفعالية.



وبحث الفراية مع المعنيين، الإجراءات اللازمة، التي يمكن التسريع بتحقيقها، بهدف تحسين بيئة العمل ورشاقة الإنجاز وضمان راحة المسافرين، كما اطلع على مستويات الإنجاز التي جرى تنفيذها في مختلف مرافق المركز، بناءً على مخرجات الزيارات السابقة.