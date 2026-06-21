الفراية يزور جسر الملك حسين ويعلن عن مشاريع تطوير جديدة

وأكد الفراية أن لجسر الملك حسين خصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية، كونه يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية ويخضع لإجراءات الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حركة التنقل عبره تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال مواسم محددة، لا سيما في فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة.
وأوضح أن العمل جار على تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية للجسر، لافتا إلى إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين ومزودة بالخدمات الأساسية والمرافق الصحية اللازمة، مع استمرار الجهود لتطويرها وتحسينها.
وأضاف الفراية أنه سيتم خلال الأيام المقبلة البدء بتنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للجسر، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة العمل في المعبر.
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