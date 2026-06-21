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الفراية يزور جسر الملك حسين ويعلن عن مشاريع تطوير جديدة

الفراية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين ويعلن مشاريع تطوير جديدة
الفراية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين ويعلن مشاريع تطوير جديدة
 
الأحد، 21-06-2026 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، سير العمل في جسر الملك حسين، واطلع ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وإجراءات العمل المتبعة في المعبر.

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وأكد الفراية أن لجسر الملك حسين خصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية، كونه يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية ويخضع لإجراءات الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حركة التنقل عبره تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال مواسم محددة، لا سيما في فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة.


وأوضح أن العمل جار على تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية للجسر، لافتا إلى إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين ومزودة بالخدمات الأساسية والمرافق الصحية اللازمة، مع استمرار الجهود لتطويرها وتحسينها.


وأضاف الفراية أنه سيتم خلال الأيام المقبلة البدء بتنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للجسر، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة العمل في المعبر.

 
 


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