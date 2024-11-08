الفراية يستقبل نظيره العراقي

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الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، مساء أمس الخميس، في مطار الملكة علياء الدولي، وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري. اضافة اعلان





وتأتي زيارة الوزير الشمري للمملكة، لإطلاق محطة إصدار البطاقة الوطنية في سفارة جمهورية العراق في عمان لخدمة أبناء الجالية العراقية في الأردن والدول المجاورة.