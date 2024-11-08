الفراية يستقبل نظيره العراقي

وتأتي زيارة الوزير الشمري للمملكة، لإطلاق محطة إصدار البطاقة الوطنية في سفارة جمهورية العراق في عمان لخدمة أبناء الجالية العراقية في الأردن والدول المجاورة.
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