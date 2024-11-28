الفراية يطّلع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري- اطّلع وزير الداخلية مازن الفراية، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم، على سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2026، وآليات تطبيقها المستقبلية.

اضافة اعلان



وبين الفراية أهمية الاستراتيجية الوطنية التي تجسد حقيقة الرؤى والتوجيهات الملكية الحكيمة، الهادفة إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات، ومواصلة الجهود الحثيثة لمكافحتها، والتوعية بمخاطرها والوقاية منها.



وأشاد وزير الداخلية بعمل مديرية الأمن العام، والقوات المسلحة الأرنية –الجيش العربي، والمؤسسات الوطنية المعنية بالجهود العملياتية في مجال الضبط وإنفاذ القانون، وملاحقة مهربي المخدرات ومروجيها، وتجفيف منابعها.



وأكد الفراية على أهمية التوعية الشاملة، وضمان تدفّق المعلومات والتثقيف المستمر لوقاية المجتمع وتحصينه من هذه الآفة، لافتاً إلى ضرورة التركيز على فئة الشباب، واتباع السبل الحديثة في إيصال الرسالة الإعلامية، فضلاً عن توسيع فئة المستهدفين في الجهود العلاجية من الإدمان، وإدماج المتعافين في المجتمع.