الفرجات: الأجواء الأردنية مفتوحة تماماً أمام حركة الطيران

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، عطوفة الكابتن ضيف الله الفرجات، اليوم، أن الأجواء الأردنية مفتوحة بشكل كامل وتعمل بانتظام واعتيادية أمام حركة الملاحة الجوية كافة.

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واكد الفرجات على عدم إغلاق المجال الجوي الأردني، لافتاً إلى استمرارية كفاءة العمل والجاهزية العالية في جميع مرافق الطيران المدني بالمملكة.



وأوضح الكابتن الفرجات أن حركة الطيران عبر أجواء المملكة، بالإضافة إلى حركة الرحلات في مطار الملكة علياء الدولي، تسير بمرونة وتنسيق عاليين للتعامل مع الظروف الراهنة في المنطقة، وفي سياق متصل، أكد الفرجات حرص الهيئة التام على حماية حقوق المسافرين وضمان حصولهم على الرعاية والحلول اللازمة. وتهيب الهيئة بجميع المسافرين الذين قد تتأثر رحلاتهم جراء التأخير من بعض الشركات، ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية لطلب رحلات بديلة، مؤكدة أن هذا "حق أصيل كفلته التعليمات الناظمة" والمنشورة على الموقع الرسمي للهيئة.



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