الأربعاء 2026-06-17 11:12 م

الفروخ رئيساً لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 11:07 م

الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، الدكتور علاء الفروخ رئيسا لها.

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كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية كل من الدكتور محمد أبو صليح، والدكتور وائل المومني، والدكتورة ريتا اسعد، والدكتور خالد بني هاني، والدكتور رأفت أبو رمان، والدكتور محمد الطعاني.


وأقرت الهيئة خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء مجلس النقابة الدكتور مظفر الجلامدة، والدكتور طارق الخطيب، والدكتور محمد حسن الطراونة، التقريرين الإداري والمالي.


وأعرب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة عن شكرهم وتقديرهم للهيئة العامة ومجلس النقابة على هذه الثقة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الدؤوب لخدمة قطاع الطب النفسي في الأردن، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة، ومتابعة قضايا الأطباء وتطوير البحث العلمي والتدريب المستمر في هذا التخصص الحيوي.

 
 


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