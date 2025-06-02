الفناطسة يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ممثلًا عن العمال الأردنيين

الوكيل الإخباري- شارك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، في افتتاح مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، والذي يستمر حتى 13 من حزيران الجاري في جنيف، ضمن وفد رسمي يمثل الأردن، برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار. اضافة اعلان





وضم الوفد كلاً من رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أكرم سعود الحراحشة، إلى جانب عدد من الأعيان والنواب ورؤساء النقابات العمالية، وموظفين من وزارة العمل.



ويناقش المؤتمر، بحضور ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، البالغ عددها 187 دولة، قضايا مهمة في عالم العمل، مثل المعايير الدولية الجديدة المحتملة بشأن حماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، والعمل اللائق في اقتصاد المنصات، والنهج المبتكرة لتعزيز التحولات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.



وتأتي مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ضمن الوفد الأردني، تأكيدًا على التزام الأردن بالحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج، وإيمانه بأهمية دعم قضايا العمال على المستويين الإقليمي والدولي، ومناقشة المستجدات والمتغيرات التي تؤثر على سوق العمل.



وتشمل أجندة الدورة الحالية للمؤتمر عددًا من البنود، أبرزها: تقرير لجنة المعايير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والذي يستعرض أداء الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال العمل، ووضع معايير جديدة لحماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، ومناقشة العمل اللائق في اقتصاد المنصات بهدف صياغة معايير تنظم هذا النوع من العمل، بالإضافة إلى مناقشة النهج المبتكرة للحد من الطابع غير المنظم للعمل وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بما يحقق بيئة عمل آمنة وشاملة.



وقال الفناطسة: إن من أهم البنود على جدول أعمال المؤتمر مشروع قرار بشأن مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها الكاملة في أنشطة المنظمة، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن سيدعم ويصوّت لصالح قبول فلسطين كعضو مراقب في المنظمة.



وأكد أن الأردن، وعلى كافة الصعد والمستويات، كان ولا يزال الداعم والسند للأشقاء في فلسطين، كما أن العلاقات النقابية التي تجمع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مع نظيره الفلسطيني ثابتة وتاريخية، تسير في اتجاه دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها.