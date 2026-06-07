الفناطسة يعقد سلسلة لقاءات دولية وإقليمية مع اتحادات نقابية لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات

10:01 ص

الوكيل الإخباري- يواصل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تعزيز حضوره النقابي على الصعيد الدولي وبناء شراكات نقابية فاعلة، خلال مشاركته في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، حيث عقد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات نقابية من ألمانيا والنرويج وتركيا، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة تخدم العمال وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تشهدها أسواق العمل. اضافة اعلان





وأكد الفناطسة، خلال هذه اللقاءات، أن الانفتاح على التجارب النقابية الدولية يمثل توجهاً استراتيجياً للاتحاد العام، يهدف إلى تطوير الأداء النقابي الأردني وتعزيز قدرته على الدفاع عن حقوق العمال وبناء شراكات قائمة على تبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في الارتقاء بالعمل النقابي وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي والعمل اللائق.



وفي لقائه مع السيدة كارولين فولمان، مسؤولة العلاقات الدولية في اتحاد عمال ألمانيا (DGB)، بحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات التي تؤثر في أسواق العمل، والاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير آليات الاستجابة السريعة وتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال. كما تناول اللقاء توسيع برامج تمكين المرأة والشباب، وتعزيز الوعي بالحقوق النقابية من خلال التدريب وورش العمل، إضافة إلى استعراض تجربة الاتحاد العام في إنشاء وحدة العمال المهاجرين، والتي لاقت اهتماماً من الجانب الألماني الذي أبدى استعداده لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة في هذا المجال.



كما التقى الفناطسة مستشارة اتحاد عمال النرويج السيدة نينا موبيرغ، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، ودعم البرامج التي تؤهل العمال والنقابات للتكيف مع التحولات البيئية والاقتصادية، إلى جانب دعم لجنتي الشباب والمرأة من خلال برامج بناء القدرات وإطلاق مبادرات تعزز مشاركتهما في العمل النقابي وصنع القرار. كما أكدت موبيرغ استعداد اتحاد عمال النرويج لمواصلة تقديم الدعم الفني والبرامجي للمبادرات المشتركة بما يعزز قدرات الاتحاد العام ويوسع أثر برامجه في مختلف القطاعات العمالية.



كما بحث الفناطسة مع رئيس اتحاد عمال تركيا (HAK-İŞ) السيد محمود أرسلان آليات تطوير التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات النقابية، وتبادل الخبرات في الحوار الاجتماعي والتشريعات العمالية، وتعزيز التنسيق في المحافل النقابية الإقليمية والدولية، إضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة تشمل التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وتمكين الشباب والمرأة وتبادل الوفود والخبرات بين الاتحادين.



وفي اجتماعه مع رئيس اتحاد موظفي القطاع الحكومي في الجمهورية التركية السيد علي يلتشن، تناول الجانبان سبل بناء شراكة مؤسسية تقوم على تبادل الخبرات في تطوير العمل النقابي والحوار الاجتماعي والتشريعات الناظمة للوظيفة العامة، إلى جانب التعاون في مجالات التحول الرقمي للعمل النقابي، وبناء القدرات، والسلامة والصحة المهنية، وإقامة منظومة مستدامة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء النقابي وخدمة العاملين في القطاع الحكومي.



واتفق الجانبان في مختلف اللقاءات على مواصلة التنسيق ووضع آليات عملية لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تشمل تنظيم ورش عمل وزيارات متبادلة وتبادل الوفود والخبرات، بما يعزز دور المنظمات النقابية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبادئ العمل اللائق والحوار الاجتماعي، ويجسد توجه الاتحاد العام نحو بناء شبكة واسعة من الشراكات الإقليمية والدولية لخدمة الحركة العمالية الأردنية.



وحضر الاجتماعات: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب، وعضو المكتب التنفيذي بشرى السلمان، ومستشار الاتحاد العام نظام قاحوش، فيما حضر اجتماع اتحاد عمال تركيا نظام قاحوش مستشار الاتحاد العام.





