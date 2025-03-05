 
الأربعاء 2025-03-05 08:58 ص
 

الفنان إبراهيم أبو الخير في ذمة الله

الفنان إبراهيم أبو الخير
الفنان إبراهيم أبو الخير
 
الأربعاء، 05-03-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الفنان إبراهيم أبو الخير، بعد معاناة طويلة مع المرض. وقد ترك الراحل وراءه مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة التي أسهمت في إثراء الساحة الفنية الأردنية والعربية.اضافة اعلان


ونعى الفنان زهير النوباني صديقه أبو الخير  بأصدق كلمات الحزن والألم والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وإبراهيم أبو الخير، المولود عام 1950، هو ممثل ومدير إنتاج أردني بارز، عضو في نقابة الفنانين الأردنيين. خلال مسيرته الفنية الطويلة، قدّم أكثر من 250 عملاً فنياً، شملت مسلسلات ومسرحيات تركت بصمة واضحة في المشهد الفني الأردني.

ومن أبرز أعماله مسلسل رياح السموم ومسرحية ميت في إجازة .
 
 
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