الفنان إبراهيم أبو الخير في ذمة الله

ونعى الفنان زهير النوباني صديقه أبو الخير بأصدق كلمات الحزن والألم والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وإبراهيم أبو الخير، المولود عام 1950، هو ممثل ومدير إنتاج أردني بارز، عضو في نقابة الفنانين الأردنيين. خلال مسيرته الفنية الطويلة، قدّم أكثر من 250 عملاً فنياً، شملت مسلسلات ومسرحيات تركت بصمة واضحة في المشهد الفني الأردني.
ومن أبرز أعماله مسلسل رياح السموم ومسرحية ميت في إجازة .
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