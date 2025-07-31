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الفنان المصري سامح حسين يزور مدينة البترا الأثرية

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جانب من الزيارة
 
الخميس، 31-07-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري- زار الفنان المصري الشهير سامح حسين، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي مدينة البترا في زيارة خاصة تأتي ضمن اهتمامه بالسياحة الثقافية وزيارة المعالم التاريخية ذات البعد الحضاري والإنساني.

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وكان في استقباله، مدير مكتب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ياسين السعيدات ومدير مديرية السياحة ومتحف البترا عماد الهلالات، حيث رحبوا بالفنان وأطلعوه على نبذة حول تاريخ المنطقة، وأهمية البترا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة وكونها مدرجة على قائمة التراث العالمي ومصنفة كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.


وقام الفنان بجولة ميدانية موسعة، شملت أبرز المعالم الأثرية والسياحية داخل المدينة الوردية، حيث عبّر خلال الجولة عن دهشته من عظمة المدينة والنقوش النبطية المحفورة في الصخور الوردية، والتخطيط العمراني الذي يعكس حضارة متقدمة تفوقت على عصرها.


وثمّن حسين الجهود التي تبذلها سلطة إقليم البترا في الحفاظ على هذا الموقع الفريد وتطوير البنية التحتية السياحية بما يضمن راحة الزوار وتقديم تجربة ثقافية وسياحية متميزة.


وتأتي هذه الزيارة، ضمن الاهتمام المتزايد من الشخصيات الفنية والثقافية العربية بزيارة مدينة البترا، لما تحمله من قيمة حضارية وتاريخية عالمية.

 
 
gnews

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