الفنان المصري محمد نور يشيد بجمال البترا

ورحّب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، بحضور مجلس المفوضين، بالفنان نور، مؤكداً أن حضور الشخصيات الفنية والإعلامية إلى البترا يعزز جهود الترويج السياحي، ويسهم في إيصال رسالة المدينة الوردية لجمهور أوسع.
وخلال جولته، أعرب الفنان المصري عن إعجابه الكبير بمدينة البترا، مؤكداً أنها من أجمل المواقع التي زارها في حياته، معلناً عن نيته إنتاج سلسلة من المقاطع والفيديوهات الترويجية لإبراز جمال البترا ومعالمها التاريخية أمام جمهوره ومتابعيه في الوطن العربي.
ووصف نور زيارته بأنها "تجربة لا تُنسى"، مشيراً إلى أن البترا تستحق أن تحظى بمزيد من الظهور على مستوى الإعلام والسياحة العربية والدولية.
