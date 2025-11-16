الأحد 2025-11-16 11:24 م
 

الفنان المصري محمد نور يشيد بجمال البترا

الأحد، 16-11-2025 09:43 م
الوكيل الإخباري-  زار الفنان المصري محمد نور مدينة البترا الأثرية، حيث تجوّل في أبرز معالم المدينة الوردية واطّلع على تاريخها العريق الذي يجعلها إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.اضافة اعلان


ورحّب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، بحضور مجلس المفوضين، بالفنان نور، مؤكداً أن حضور الشخصيات الفنية والإعلامية إلى البترا يعزز جهود الترويج السياحي، ويسهم في إيصال رسالة المدينة الوردية لجمهور أوسع.

وخلال جولته، أعرب الفنان المصري عن إعجابه الكبير بمدينة البترا، مؤكداً أنها من أجمل المواقع التي زارها في حياته، معلناً عن نيته إنتاج سلسلة من المقاطع والفيديوهات الترويجية لإبراز جمال البترا ومعالمها التاريخية أمام جمهوره ومتابعيه في الوطن العربي.

ووصف نور زيارته بأنها "تجربة لا تُنسى"، مشيراً إلى أن البترا تستحق أن تحظى بمزيد من الظهور على مستوى الإعلام والسياحة العربية والدولية.
 
 
