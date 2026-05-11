الإثنين 2026-05-11 01:52 م

الفيصلي والحسين يلتقيان الرمثا والوحدات في نصف نهائي الكأس غدا

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 11-05-2026 12:14 م

الوكيل الإخباري- تجري يوم غد الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم لتحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى النهائي.

اضافة اعلان


ويلتقي الفيصلي مع الرمثا عند السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه الحسين نظيره الوحدات عند الثامنة والنصف مساءً على ستاد الحسن. وحدد اتحاد كرة القدم، موعد إقامة المباراة النهائية للبطولة السبت 16 الحالي، في عمان، بغض النظر عن الفرق المتأهلة للمباراة النهائية، وذلك في ضوء قرار إغلاق ستاد الحسن للبدء بأعمال صيانة الملعب.


وحسب نظام البطولة، في حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات هذا الدور بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مونديال 2026 .. أكبر نسخة في التاريخ وسط جدل حول تراجع الإثارة

ترند مونديال 2026 .. أكبر نسخة في التاريخ وسط جدل حول تراجع الإثارة

ن

أخبار محلية البلديات والتنمية: نهاية الدور التقليدي وبداية صناعة الفرص

تتنا

فن ومشاهير مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري سامي عبدالحليم

ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

أخبار محلية ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

ف

فيديو الوكيل “تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين”

الوكيل الإخباري- أعلنت صحيفة "التلغراف" عن وفاة الممثل البريطاني مايكل بنينغتون عن عمر ناهز 82 عاماً، والذي اشتهر بمشاركته في فيلم "star wars: Episode VI – Return of the Jedi" عام 1983.

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"

أخبار محلية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"

0

فيديو الوكيل مواطنة: أنا أم لطفل حديث الولادة لاحظت وجود رواسب لونها غامق بالحليب



 
 






الأكثر مشاهدة

 