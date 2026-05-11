الفيصلي والحسين يلتقيان الرمثا والوحدات في نصف نهائي الكأس غدا

الوكيل الإخباري- تجري يوم غد الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم لتحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى النهائي.

ويلتقي الفيصلي مع الرمثا عند السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه الحسين نظيره الوحدات عند الثامنة والنصف مساءً على ستاد الحسن. وحدد اتحاد كرة القدم، موعد إقامة المباراة النهائية للبطولة السبت 16 الحالي، في عمان، بغض النظر عن الفرق المتأهلة للمباراة النهائية، وذلك في ضوء قرار إغلاق ستاد الحسن للبدء بأعمال صيانة الملعب.