الفيصلي يباشر تدريباته في العقبة

وبحسب المدير الرياضي للنادي ومدير الفريق الكابتن سراج التل، يرأس وفد الفريق عضو الهيئة الإدارية المؤقتة ورئيس لجنة التعاقدات عبد المحسن المعايطة، في الوقت الذي يلتحق أيضًا في التدريبات المحترف الإيفواري جين أهوا والمحترف العُماني صلاح اليحيائي الذي وصل إلى عمّان فجر اليوم.
وأكد التل أن الجهاز الفني يسعى من خلال المعسكر الذي يتضمن تدريبات صباحية ومسائية إلى تصاعد مؤشرات الجاهزية الفنية والبدنية بما يخدم توجهات وطموحات المرحلة المقبلة.
وأشار الى أن الجهاز الفني يتطلع إلى ترتيب مباراة ودية خلال المعسكر الذي يمتد حتى السبت المقبل.
ويضم وفد الفريق أيضاً المستشار الفني الكابتن عثمان الحسنات، ويُنتظر أن يلتحق بالوفد خلال اليومين المقبلين عدد من أعضاء الهيئة الإدارية.
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