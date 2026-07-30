الفيصلي يتعاقد مع الإيفواري جين تشارلز أهوا لموسمين

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب خط الوسط الإيفواري جين تشارلز أهوا، لمدة موسمين، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

اضافة اعلان



وأنجزت اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي إجراءات التوقيع مع اللاعب، في إطار جهودها لتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة، وفق احتياجات الجهاز الفني.



ويأتي التعاقد مع أهوا، المولود عام 2002، لتعزيز خيارات الفريق في منطقة خط الوسط، حيث يجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي وعلى الأطراف، وسبق له خوض تجارب احترافية مع عدد من الأندية، من بينها سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.