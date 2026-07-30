الخميس 2026-07-30 11:14 م

الفيصلي يتعاقد مع الإيفواري جين تشارلز أهوا لموسمين

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الفيصلي يتعاقد مع الإيفواري جين تشارلز أهوا لموسمين
 
الخميس، 30-07-2026 09:44 م

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب خط الوسط الإيفواري جين تشارلز أهوا، لمدة موسمين، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

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وأنجزت اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي إجراءات التوقيع مع اللاعب، في إطار جهودها لتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة، وفق احتياجات الجهاز الفني.


ويأتي التعاقد مع أهوا، المولود عام 2002، لتعزيز خيارات الفريق في منطقة خط الوسط، حيث يجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي وعلى الأطراف، وسبق له خوض تجارب احترافية مع عدد من الأندية، من بينها سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.


ويواصل الفيصلي تحركاته خلال فترة الانتقالات الحالية، بهدف تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للمنافسات المحلية والاستحقاقات المقبلة.

 
 


gnews

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