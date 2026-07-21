الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين

ووقع حداد عقد انضمامه إلى صفوف الفيصلي بحضور إدارة النادي، ليبدأ مشواره مع الفريق بعقد يمتد لموسمين، بعدما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد معه رسميا.
ويأتي التعاقد مع حداد ضمن خطة الفيصلي الهادفة إلى تدعيم تشكيلته بعدد من اللاعبين، استعدادًا للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.
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