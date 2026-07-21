الأربعاء 2026-07-22 12:11 ص

الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع لاعب كرة القدم إحسان حداد لمدة موسمين في إطار تعزيز صفوف فريقه الأول استعدادًا للاستحقاقات المحلية والخارجية في الموسم الكروي المقبل.

اضافة اعلان


ووقع حداد عقد انضمامه إلى صفوف الفيصلي بحضور إدارة النادي، ليبدأ مشواره مع الفريق بعقد يمتد لموسمين، بعدما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد معه رسميا.


ويأتي التعاقد مع حداد ضمن خطة الفيصلي الهادفة إلى تدعيم تشكيلته بعدد من اللاعبين، استعدادًا للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا آيفون 18 برو يقترب.. أبل تستعد لأكبر قفزة في معالجاتها منذ سنوات

ل

كأس العالم بعد أحداث النهائي المثيرة.. إنفانتينو يوجه رسالة للأرجنتين

ل

أخبار محلية الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين

كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى

طب وصحة كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى

ب

عربي ودولي الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا بدعوة من الحكومة السورية

اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

طب وصحة اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

ل

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي يكشف تكلفة الحرب مع إيران

ب

عربي ودولي تقارير عن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني سيرسكي



 
 






الأكثر مشاهدة

 