الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع لاعب كرة القدم إحسان حداد لمدة موسمين في إطار تعزيز صفوف فريقه الأول استعدادًا للاستحقاقات المحلية والخارجية في الموسم الكروي المقبل.

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ووقع حداد عقد انضمامه إلى صفوف الفيصلي بحضور إدارة النادي، ليبدأ مشواره مع الفريق بعقد يمتد لموسمين، بعدما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد معه رسميا.