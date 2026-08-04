الفيصلي يضم المهاجم مالك علان لموسمين

ووقع علان عقده الرسمي مع الفيصلي، ليبدأ مشواره مع الفريق، في خطوة تستهدف دعم الخط الهجومي وتعزيز خيارات الجهاز الفني خلال الاستحقاقات المحلية والخارجية.
ورحب النادي بانضمام اللاعب، معربًا عن ثقته بقدراته الفنية، وبأن يشكل إضافة هجومية للفريق، ويسهم في تحقيق أهدافه خلال الموسمين المقبلين.
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