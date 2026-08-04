الأربعاء 2026-08-05 01:18 ص

الفيصلي يضم المهاجم مالك علان لموسمين

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم مالك علان لمدة موسمين، وذلك في إطار تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

اضافة اعلان


ووقع علان عقده الرسمي مع الفيصلي، ليبدأ مشواره مع الفريق، في خطوة تستهدف دعم الخط الهجومي وتعزيز خيارات الجهاز الفني خلال الاستحقاقات المحلية والخارجية.


ورحب النادي بانضمام اللاعب، معربًا عن ثقته بقدراته الفنية، وبأن يشكل إضافة هجومية للفريق، ويسهم في تحقيق أهدافه خلال الموسمين المقبلين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 5- 8- 2026

ألغت الولايات المتحدة تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن بعد أيام قليلة على رفض الحكومة البرازيلية منح تأشيرات لمسؤولين أميركيين، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء. ولا يعني هذا الق

عربي ودولي واشنطن تلغي تأشيرة سفيرة البرازيل لديها

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وظائف

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

قد يظن كثيرون أن بطء الإنترنت سببه مزود الخدمة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن مكان وضع جهاز توجيه "الراوتر" يلعب دورًا كبيرًا في قوة الإشارة وسرعة الاتصال داخل المنزل. وأوضح الخبراء أن وضع الراوتر على

تكنولوجيا أخطاء شائعة تضعف الواي فاي.. أين تضع الراوتر؟

إسبانيا تعيد غالبية المهاجرين وارتفاع ضحايا سبتة إلى 75 قتيلا

عربي ودولي إسبانيا تعيد غالبية المهاجرين وارتفاع ضحايا سبتة إلى 75 قتيلا

ل

أخبار محلية الفيصلي يضم المهاجم مالك علان لموسمين

ل

عربي ودولي مصادر إسرائيلية تحذر من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية



 
 






الأكثر مشاهدة

 