الفيصلي يضم المهاجم مالك علان لموسمين

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم مالك علان لمدة موسمين، وذلك في إطار تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

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ووقع علان عقده الرسمي مع الفيصلي، ليبدأ مشواره مع الفريق، في خطوة تستهدف دعم الخط الهجومي وتعزيز خيارات الجهاز الفني خلال الاستحقاقات المحلية والخارجية.