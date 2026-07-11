الفيصلي يضم بني هاني لمدة موسمين

ووقع بني هاني عقد انضمامه إلى صفوف الفيصلي بحضور إدارة النادي، ليبدأ مشواره مع الفريق بعقد يمتد لموسمين، بعدما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد معه رسميًا.
ويأتي التعاقد مع بني هاني ضمن خطة الفيصلي الهادفة إلى تدعيم تشكيلته بعدد من اللاعبين، استعدادًا للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.
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