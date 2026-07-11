الفيصلي يضم بني هاني لمدة موسمين

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع لاعب كرة القدم رزق بني هاني لمدة موسمين في إطار تعزيز صفوف فريقه الأول استعدادًا للاستحقاقات المحلية والخارجية في الموسم الكروي المقبل.

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ووقع بني هاني عقد انضمامه إلى صفوف الفيصلي بحضور إدارة النادي، ليبدأ مشواره مع الفريق بعقد يمتد لموسمين، بعدما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد معه رسميًا.