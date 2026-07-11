السبت 2026-07-11 10:29 م

الفيصلي يضم بني هاني لمدة موسمين

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الفيصلي يضم بني هاني لمدة موسمين
 
السبت، 11-07-2026 09:31 م

الوكيل الإخباري-  أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع لاعب كرة القدم رزق بني هاني لمدة موسمين في إطار تعزيز صفوف فريقه الأول استعدادًا للاستحقاقات المحلية والخارجية في الموسم الكروي المقبل.

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ووقع بني هاني عقد انضمامه إلى صفوف الفيصلي بحضور إدارة النادي، ليبدأ مشواره مع الفريق بعقد يمتد لموسمين، بعدما أنهت الإدارة إجراءات التعاقد معه رسميًا.


ويأتي التعاقد مع بني هاني ضمن خطة الفيصلي الهادفة إلى تدعيم تشكيلته بعدد من اللاعبين، استعدادًا للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.

 
 


gnews

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