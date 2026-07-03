الفيصلي يطلب استعارة يزن النعيمات

02:55 م

الوكيل الإخباري- كشف النادي الفيصلي أنه خاطب نادي اهلي دبي / الاماراتي لاستعارة خدمات اللاعب يزن النعيمات لتمثيل صفوف الفريق الأول لنهاية موسم 2027/2026 . اضافة اعلان





ونشرت القناة الرياضية الأردنية صورة من الكتاب الرسمي الموجه إلى نادي أهلي دبي الإماراتي .





