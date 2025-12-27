الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد

01:41 م

الوكيل الإخباري- يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات، عند الساعة السابعة من مساء الأحد، على استاد عمّان الدولي في ختام منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.





وتشهد المباراة تتويج فريق الفيصلي بلقب البطولة التي ضمن الفوز بها بعيدا عن نتيجة مباراته غدا أمام الوحدات.



وتنطلق السبت، منافسات الأسبوع التاسع والأخير من بطولة درع الاتحاد لموسم 2025/2026، بلقاء الرمثا مع الحسين عند الرابعة مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء ، تليه مواجهة الأهلي مع السرحان عند السابعة مساء على الملعب ذاته.



وتتواصل المباريات الأحد، حيث يلتقي البقعة مع الجزيرة عند الرابعة مساء على استاد الأمير محمد، ويلتقي شباب الأردن نظيره السلط عند السابعة مساء على الملعب ذاته، قبل أن يواجه الفيصلي نظيره الوحدات عند السابعة مساء على استاد عمّان الدولي.



وطرح الاتحاد الأردني لكرة القدم تذاكر مباريات الجولة التاسعة من البطولة عبر منصة شراء التذاكر الإلكترونية.



وتقام بطولة درع الاتحاد بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ويتوج باللقب الفريق الذي يحقق أعلى عدد من النقاط، ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس السوبر للموسم المقبل.



وعينت دائرة الحكام، الطواقم التحكيمية التي تتولى إدارة الجولة الأخيرة من بطولة الدرع على النحو التالي:



مباراة الرمثا والحسين: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين إبراهيم العموش، إبراهيم البلوي وأحمد الخطيب رابعا.



مباراة الأهلي والسرحان: أحمد أبو صبيح للساحة، الحكام المساعدين يوسف الشمايلة، مراد الذيبة وأسامة حسن رابعا.



مباراة البقعة والجزيرة: عمر حرز الله للساحة، الحكام المساعدين نايف الحمدان، محمد حمادة وطارق بدران رابعا.



مباراة شباب الأردن والسلط: معاذ عبد السلام للساحة، الحكام المساعدين محمد أبو شنار، زيد ياسر وإبراهيم الشرفات رابعا.



مباراة الفيصلي والوحدات: محمد بني هاني للساحة، الحكام المساعدين أحمد محسن، صابرين العبادي ومحمد البدارنة رابعا.





