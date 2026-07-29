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الفيصلي يلغي معسكره التدريبي في السعودية

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الفيصلي يلغي معسكره التدريبي في السعودية
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:05 م

الوكيل الإخباري- قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي إلغاء المعسكر التدريبي لفريق كرة القدم، الذي كان من المقرر إقامته في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

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وقال المتحدث الرسمي للنادي، أمجد المجالي، إن قرار إلغاء المعسكر جاء استناداً إلى توصية فنية من الجهاز الفني واللجنة الفنية، بعد تقييم متطلبات المرحلة الحالية من برنامج إعداد الفريق.


من جهته، قال المدير الفني للفريق، طارق مصطفى، إن القرار جاء عقب دراسة شاملة لبرنامج الإعداد، مشيراً إلى أن الجهاز الفني خلص إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تركيز العمل من خلال التجمعات الداخلية، بما يضمن تصاعداً تدريجياً ومدروساً في مؤشرات الجاهزية البدنية والفنية، انسجاماً مع أهداف الفريق وتطلعاته للموسم المقبل.


وأعربت الهيئة الإدارية المؤقتة عن شكرها وتقديرها لنادي القادسية السعودي على الدعوة الكريمة لاستضافة المعسكر، كما ثمنت تعاون ناديي هجر والخليج، مؤكدة حرصها على استمرار التنسيق والتعاون مع الأندية السعودية خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة.


وبينت الهيئة أن الخيارات البديلة لبرنامج إعداد الفريق ستخضع للدراسة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية والجهاز الفني، بما يعزز جاهزية الفريق واستعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.

 
 


gnews

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