الفيصلي يلغي معسكره التدريبي في السعودية

وقال المتحدث الرسمي للنادي، أمجد المجالي، إن قرار إلغاء المعسكر جاء استناداً إلى توصية فنية من الجهاز الفني واللجنة الفنية، بعد تقييم متطلبات المرحلة الحالية من برنامج إعداد الفريق.
من جهته، قال المدير الفني للفريق، طارق مصطفى، إن القرار جاء عقب دراسة شاملة لبرنامج الإعداد، مشيراً إلى أن الجهاز الفني خلص إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تركيز العمل من خلال التجمعات الداخلية، بما يضمن تصاعداً تدريجياً ومدروساً في مؤشرات الجاهزية البدنية والفنية، انسجاماً مع أهداف الفريق وتطلعاته للموسم المقبل.
وأعربت الهيئة الإدارية المؤقتة عن شكرها وتقديرها لنادي القادسية السعودي على الدعوة الكريمة لاستضافة المعسكر، كما ثمنت تعاون ناديي هجر والخليج، مؤكدة حرصها على استمرار التنسيق والتعاون مع الأندية السعودية خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة.
وبينت الهيئة أن الخيارات البديلة لبرنامج إعداد الفريق ستخضع للدراسة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية والجهاز الفني، بما يعزز جاهزية الفريق واستعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.
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