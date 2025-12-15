القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين

10:49 م

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء مجلس النواب، نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزهم على المنتخب السعودي الشقيق ووصولهم لنهائي بطولة كأس العرب. اضافة اعلان





وقال القاضي: مبارك للنشامى الأبطال، في إنجاز يراكم على إنجاز، ومبارك لراعي الرياضة الأول جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الذي آزر الأبطال من أرض الملعب، ومبارك لسمو الأمير علي ابن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولأبناء شعبنا العظيم والجمهور الأردني الذي وقف إلى جانب النشامى في كل المحطات.



وختم القاضي بالقول: إن بطولة كأس العرب تعزز من محبتنا في أقطار أمتنا العربية، ومثلما نبارك لنشامى المنتخب، نوجه تحية التقدير والمحبة لإخوتنا السعوديين، وحظا أوفر لمنتخبهم الشقيق.

