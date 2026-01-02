القاضي ينعى النائب الأسبق المرحوم صالح ارشيدات

واستذكر القاضي مناقب المرحوم ارشيدات خلال مشاركته في مجلس النواب الثاني عشر، حيث كان نائباً مخلصًا لوطنه ومليكه.
وتقدم القاضي بأسمه واسم أعضاء مجلس النواب بأصدق التعازي لآل الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع
-
عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء
-
تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحان التكميلي "التوجيهي"
-
المستقلة للانتخاب: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية
-
الفايز ينعى العين الأسبق صالح ارشيدات
-
هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار خلال المنخفض الأخير
-
مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة