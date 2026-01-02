القاضي ينعى النائب الأسبق المرحوم صالح ارشيدات

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائب الأسبق المرحوم باذن الله تعالى الدكتور صالح شفيق ارشيدات والذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الجمعة.

واستذكر القاضي مناقب المرحوم ارشيدات خلال مشاركته في مجلس النواب الثاني عشر، حيث كان نائباً مخلصًا لوطنه ومليكه.