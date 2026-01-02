الجمعة 2026-01-02 10:01 م

القاضي ينعى النائب الأسبق المرحوم صالح ارشيدات

رئيس مجلس النواب مازن القاضي
الجمعة، 02-01-2026 09:08 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائب الأسبق المرحوم باذن الله تعالى الدكتور صالح شفيق ارشيدات والذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الجمعة.

واستذكر القاضي مناقب المرحوم ارشيدات خلال مشاركته في مجلس النواب الثاني عشر، حيث كان نائباً مخلصًا لوطنه ومليكه.


وتقدم القاضي بأسمه واسم أعضاء مجلس النواب بأصدق التعازي لآل الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 
 


البقاء لله

نعـي فـاضل شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله



 






