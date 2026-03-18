القاضي ينعى شهداء الأمن ويؤكد لن تزيدنا الجريمة إلا إصرارا على محاربة آفة المخدرات

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد عدد من نشامى مرتبات مديرية الأمن العام، أثناء أدائهم واجبهم في مداهمة أحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات، في مشهدٍ يجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل حماية أمن الأردن وسلامة مجتمعه.





وقال القاضي: ننعى شهداء الواجب، الملازم أول مراد أسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات، مستذكرين بكل إجلال بطولاتهم وتفانيهم، وهم يواجهون الخارجين على القانون وتجار السموم الذين يستهدفون شباب الوطن ومستقبله.



وأكد القاضي أن هذه الجريمة النكراء لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة الحرب على آفة المخدرات، داعيا إلى الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن أو المساس باستقراره، مؤكدين وقوفنا صفاً واحداً خلف أجهزتنا الأمنية في أداء واجبها المقدس.



وختم القاضي: أتقدم باسمي وباسم مجلس النواب، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على زميلهم المصاب بالشفاء العاجل، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.





