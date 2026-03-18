الخميس 2026-03-19 06:15 ص

القاضي ينعى شهداء الأمن ويؤكد لن تزيدنا الجريمة إلا إصرارا على محاربة آفة المخدرات

الأربعاء، 18-03-2026 03:29 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد عدد من نشامى مرتبات مديرية الأمن العام، أثناء أدائهم واجبهم في مداهمة أحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات، في مشهدٍ يجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل حماية أمن الأردن وسلامة مجتمعه.اضافة اعلان


وقال القاضي:  ننعى شهداء الواجب، الملازم أول مراد أسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات، مستذكرين بكل إجلال بطولاتهم وتفانيهم، وهم يواجهون الخارجين على القانون وتجار السموم الذين يستهدفون شباب الوطن ومستقبله.

وأكد القاضي أن هذه الجريمة النكراء لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة الحرب على آفة المخدرات، داعيا إلى الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن أو المساس باستقراره، مؤكدين وقوفنا صفاً واحداً خلف أجهزتنا الأمنية في أداء واجبها المقدس.

وختم القاضي: أتقدم باسمي وباسم مجلس النواب، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على زميلهم المصاب بالشفاء العاجل، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


gnews

الجيش الأميركي

عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

علم العراق

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

تل أبيب

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

علم إيران

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






