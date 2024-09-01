القافلة الأردنية رقم 100 تصل إلى غزة

وضمت المئة قافلة التي أرسلت خلال الشهور الماضية من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نحو 3374 شاحنة.
القوافل التي سُيّرت دعماً لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة، حملت المواد الإغاثية والغذائية والطبية والصحية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات التي يحتاجها القطاع.
والقافلة رقم 100 التي وصلت القطاع اليوم تم تسييرها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)وقد حملت طروداً غذائية وطحيناً ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية.
وسيصار إلى توزيع تلك المواد على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
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