القافلة الأردنية رقم 100 تصل إلى غزة

الوكيل الإخباري- وصل عدد القوافل الأردنية التي سُيّرت لأهلنا في قطاع غزة منذ بدء انطلاق القوافل البرية إلى 100 قافلة، وفق ما أعلنت اليوم الأحد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وضمت المئة قافلة التي أرسلت خلال الشهور الماضية من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نحو 3374 شاحنة.



القوافل التي سُيّرت دعماً لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة، حملت المواد الإغاثية والغذائية والطبية والصحية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات التي يحتاجها القطاع.



والقافلة رقم 100 التي وصلت القطاع اليوم تم تسييرها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)وقد حملت طروداً غذائية وطحيناً ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية.