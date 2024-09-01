 
الأحد 2024-09-01 06:23 م
 

 

القافلة الأردنية رقم 100 تصل إلى غزة

غزة
غزة
الأحد، 01-09-2024 05:01 م

الوكيل الإخباري-   وصل عدد القوافل الأردنية التي سُيّرت لأهلنا في قطاع غزة منذ بدء انطلاق القوافل البرية إلى 100 قافلة، وفق ما أعلنت اليوم الأحد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان


وضمت المئة قافلة التي أرسلت خلال الشهور الماضية من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نحو 3374 شاحنة.


القوافل التي سُيّرت دعماً لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة، حملت المواد الإغاثية والغذائية والطبية والصحية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات التي يحتاجها القطاع.


والقافلة رقم 100 التي وصلت القطاع اليوم تم تسييرها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)وقد حملت طروداً غذائية وطحيناً ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية.


وسيصار إلى توزيع تلك المواد على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

 
gnews

أحدث الأخبار

تنمية المهارات" توقع اتفاقية تعاون مع "جورامكو"

أخبار الشركات تنمية المهارات" توقع اتفاقية تعاون مع "جورامكو" للتدريب في مجال صيانة الطائرات

غزة

فلسطين 8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

ديفيد برنيع

فلسطين رئيس الموساد: أفضل الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تحيل الطراونة للتقاعد

مجلس الوزراء

أخبار محلية الحكومة تجدد لكناكرية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر قرارات جديدة

غزة

أخبار محلية القافلة الأردنية رقم 100 تصل إلى غزة

الدكتور بشر الخصاونة

أخبار محلية السماح للموظفين بالعمل خارج أوقات الدَّوام .. بهذا الشرط !



 


الأكثر مشاهدة