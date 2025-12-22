"القانونية النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون كاتب العدل المعدل

الوكيل الإخباري- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025.

وقال رئيس اللجنة النائب عارف السعايدة، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون، مؤكدا أنها ستعقد اجتماعات لاحقة لاستكمال دراسة ومناقشة ما تبقى من المواد مع الجهات المعنية.



وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، إلى جانب عدد من المختصين.