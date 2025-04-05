القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين

وقال المتحدث باسم الرئاسة السبت، إنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماكرون بحثا فيه إمكانية عقد قمة ثلاثية خلال زيارة الرئيس الفرنسي، المتوقع أن يصل إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد.
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