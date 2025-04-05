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القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين

القاهرة
القاهرة
 
السبت، 05-04-2025 08:59 م
الوكيل الإخباري-   كشفت رئاسة الجمهورية المصرية مساء اليوم السبت، عن إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر وجزيرة سيناء.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الرئاسة السبت، إنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماكرون بحثا فيه إمكانية عقد قمة ثلاثية خلال زيارة الرئيس الفرنسي، المتوقع أن يصل إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد.
 
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