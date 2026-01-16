القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق

11:19 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريق التحقيق المكلف بمتابعة التحقيق في حادثة سرقة فرع أحد البنوك في محافظة المفرق قد تمكن من إنهاء التحقيق وإلقاء القبض على المتورطين وضبط بحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسروق والسلاح الناري والمركبة المستخدمة.





وفي التفاصيل ورد بلاغ لمديرية شرطة المفرق صباح الأمس بعد دخول شخصين مجهولين وملثمين لفرع أحد البنوك في محافظة المفرق وسرقة مبلغ 16 ألف دينار تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهما .



وأضاف الناطق الإعلامي أنّه تم تشكيل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي وشرطة المفرق والامن الوقائي والمختبرات الجنائية ، وبوشرت التحقيقات في القضية لتحديد هوية المتورطين بالقضية .



مؤكدا على أنه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وتتبعها فقد تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية شخصين مشتبه بهما وفي وقت قياسي وجرى تحديد مكان وجودهما، وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما.



وأشار إلى أنه وبالتحقيق مع المشتبه بهما اعترفا بالتخطيط وارتكاب حادثة السرقة لفرع البنك وضبط بحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسروق فيما وتم ضبط السلاح الناري المستخدم ( بومباكشن ) والمركبة التي كانت بحوزتهم .



وتابع الناطق الإعلامي أنّه سيتم إحالة القضية للقضاء فور انتهاء التحقيقات كافة، مشيرا إلى أن عقوبة تلك الجريمة تصل للحبس 15 عاماً.

