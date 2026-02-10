القبض على حدث عربي قتل صديقه وأصاب والده في عمان

08:57 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد إلى مديرية شرطة جنوب عمّان فجر اليوم بوفاة شخص وإصابة والده، إثر تعرّضهما للطعن من قبل حدث من جنسية لبنانية (صديق المتوفى)، إثر خلاف نشب بينهم أثناء وجودهم في منزل الضحية.





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى ضبط الجاني والأداة الحادّة المستخدمة، وستتم إحالة القضية إلى القضاء بعد إنهاء التحقيقات.

