القبض على حدث عربي قتل صديقه وأصاب والده في عمان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى ضبط الجاني والأداة الحادّة المستخدمة، وستتم إحالة القضية إلى القضاء بعد إنهاء التحقيقات.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025
-
اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي
-
موازنة مجلس محافظة مادبا تدعم المشاريع الجاهزة فنيا والقابلة للتنفيذ
-
حماية المستهلك للأردنيين: شهر رمضان للعبادة وليس للأكل والتبذير
-
"منصة رعد" بوابة وطنية مستدامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
-
عين على القدس يناقش مؤتمر فلسطين 2026 وقرارات الاحتلال بشأن عقارات الضفة الغربية
-
وفد إعلامي أردني يطلع على التجربة الأذرية في التخطيط العمراني
-
مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان