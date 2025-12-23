القبض على سارقي أغنام في لواء بني كنانة

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة المختصة بمديرية شرطة إربد، القبض على مجموعة من الأشخاص سرقوا 53 رأسا من الأغنام بموقعين لتربية الأغنام في لواء بني كنانة بحسب محافظ إربد رضوان العتوم.

وأكد العتوم، اليوم الثلاثاء، استعادة الأغنام المسروقة وتسليمها إلى أصحابها، مشيدا بجهود شرطة إربد في إلقاء القبض على المشتبه بهم.



وأكد أن التعاون بين سكان المنطقة والجهات الأمنية من العوامل الحاسمة في مكافحة الجريمة، إضافة الى أهمية الوعي المجتمعي لتجنب مثل هذه الحوادث من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.