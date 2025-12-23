الثلاثاء 2025-12-23 07:38 م

القبض على سارقي أغنام في لواء بني كنانة

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 23-12-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة المختصة بمديرية شرطة إربد، القبض على مجموعة من الأشخاص سرقوا 53 رأسا من الأغنام بموقعين لتربية الأغنام في لواء بني كنانة بحسب محافظ إربد رضوان العتوم.

وأكد العتوم، اليوم الثلاثاء، استعادة الأغنام المسروقة وتسليمها إلى أصحابها، مشيدا بجهود شرطة إربد في إلقاء القبض على المشتبه بهم.


وأكد أن التعاون بين سكان المنطقة والجهات الأمنية من العوامل الحاسمة في مكافحة الجريمة، إضافة الى أهمية الوعي المجتمعي لتجنب مثل هذه الحوادث من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.


وقال إنه سيتم تحويل المقبوض عليهم إلى الادعاء العام فورا بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول الاعتداء على ممتلكات المواطنين والنظام العام والأغراض والممتلكات، وتعمل على منع الجريمة قبل وقوعها والعمل على اكتشافها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

 
 


