القبض على سارقي أغنام في لواء بني كنانة

وأكد العتوم، اليوم الثلاثاء، استعادة الأغنام المسروقة وتسليمها إلى أصحابها، مشيدا بجهود شرطة إربد في إلقاء القبض على المشتبه بهم.
وأكد أن التعاون بين سكان المنطقة والجهات الأمنية من العوامل الحاسمة في مكافحة الجريمة، إضافة الى أهمية الوعي المجتمعي لتجنب مثل هذه الحوادث من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وقال إنه سيتم تحويل المقبوض عليهم إلى الادعاء العام فورا بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول الاعتداء على ممتلكات المواطنين والنظام العام والأغراض والممتلكات، وتعمل على منع الجريمة قبل وقوعها والعمل على اكتشافها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
