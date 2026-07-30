الخميس 2026-07-30 02:43 ص

القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في عمّان

الأمن العام يلقي القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في عمّان
مبنى مديرية الأمن العام
 
الخميس، 30-07-2026 02:37 ص
الوكيل الإخباري-   أُلقي القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.اضافة اعلان


وقالت المديرية إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة وسط عمّان، يفيد بوجود جثة فتاة ملقاة على الأرض في المنطقة، حيث تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وأضافت أنه تبيّن بعد الوصول إلى المكان أن الفتاة تعرّضت للطعن، مشيرة إلى أنه جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير.

وأوضحت أنه تم ضبط الجاني وأداة الجريمة، فيما بوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
 
 


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