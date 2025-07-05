القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة

وأكّد الناطق الإعلامي أنه بمتابعة التحقيقات أُلقي القبض على الشخص الذي ادّعى أنه معالج روحي واعترف بقيامه بعلاج الفتاة إضافة إلى مالك المركز، وستتم إحالة القضية للقضاء.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم مراجعة مثل أولئك الأشخاص ممن يدّعون قدرتهم على العلاج الروحي والسحر لكي لا يقعوا فريسة للاحتيال أو تعرّضهم للإصابات الخطيرة
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