السبت 2025-07-05 03:16 م
 

القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 01:48 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان بإسعاف فتاة من جنسية عربية إلى المستشفى بإصابات بالغة ونزيف في البطن إثر مراجعتها شخص يدّعي أنه معالج روحي وأدخلت الفتاة للعلاج. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنه بمتابعة التحقيقات أُلقي القبض على الشخص الذي ادّعى أنه معالج روحي واعترف بقيامه بعلاج الفتاة إضافة إلى مالك المركز، وستتم إحالة القضية للقضاء. 

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم مراجعة مثل أولئك الأشخاص ممن يدّعون قدرتهم على العلاج الروحي والسحر لكي لا يقعوا فريسة للاحتيال أو تعرّضهم للإصابات الخطيرة
 
 
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