القبض على شخص تهجم على الموظفين داخل وزارة واصابة موظفة

وأضاف أنه عند محاولة طاقم الدورية السيطرة على الشخص وهو ( من ذوي الاسبقيات الجرمية )والقاء القبض عليه أبدى مقاومة للقوة، حيث استخدمت القوة اللازمة معه وتم القاء القبض عليه واصطحب للمركز الامني وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لاحالته للقضاء، فيما نتج عن الحادثة إصابة إحدى الموظفات وحالتها الصحية العامة جيدة.
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