القبض على شخص تهجم على الموظفين داخل وزارة واصابة موظفة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمان من وزارة التنمية الاجتماعية حول قيام أحد الأشخاص من مراجعي الوزارة بالتهجم على الموظفين ومحاولة الاعتداء على ممتلكات الوزارة داخل مبناها، حيث تحركت على الفور أقرب دوريات النجدة للمكان .

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