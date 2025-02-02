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القبض على شخص تهجم على الموظفين داخل وزارة واصابة موظفة

الامن العام
الامن العام
الأحد، 02-02-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمان من وزارة التنمية الاجتماعية حول قيام أحد الأشخاص من مراجعي الوزارة بالتهجم على الموظفين ومحاولة الاعتداء على ممتلكات الوزارة داخل مبناها، حيث تحركت على الفور أقرب دوريات النجدة للمكان .

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  وأضاف أنه عند محاولة طاقم الدورية السيطرة على الشخص وهو ( من ذوي الاسبقيات الجرمية )والقاء القبض عليه أبدى مقاومة للقوة، حيث استخدمت القوة اللازمة معه وتم القاء القبض عليه واصطحب للمركز الامني وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لاحالته للقضاء، فيما نتج عن الحادثة إصابة إحدى الموظفات وحالتها الصحية العامة جيدة.

 
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