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القبض على شخص حاول اجتياز الحدود الجمعة بطريقة غير مشروعة

الجيش
الجيش
 
السبت، 02-08-2025 02:04 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الجمعة، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة؛ حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
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