القبض على شخص حاول اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة

واوضح المصدر أنه تم رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة ، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الامكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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