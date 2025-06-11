القبض على شخص حاول اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس الثلاثاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل على احدى واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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واوضح المصدر أنه تم رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة ، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.