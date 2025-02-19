 
الأربعاء 2025-02-19 12:01 م
 

القبض على شخص يدير حسابات وهمية لبيع معدات الغش بالامتحانات الثانوية والجامعية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت عدداً من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أنشأها مجهولون للترويج وبيع معدات ادّعوا فيها أنها تساعد في عمليات الغش في الامتحانات من كاميرات وسماعات .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وتتبع من يدير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت الوحدة من تحديد هوية الشخص الذي يديرها وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات تمهيدا لإحالته للقضاء. 

وأهاب بالطلبة عدم الانجرار وراء مثل تلك الإعلانات والصفحات التي أنشئت للاحتيال عليهم وتعريضهم للمساءلة القانونية أو تعريضهم للعقوبات التعليمية.
 
gnews

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