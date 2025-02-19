القبض على شخص يدير حسابات وهمية لبيع معدات الغش بالامتحانات الثانوية والجامعية

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وتتبع من يدير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت الوحدة من تحديد هوية الشخص الذي يديرها وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات تمهيدا لإحالته للقضاء.
وأهاب بالطلبة عدم الانجرار وراء مثل تلك الإعلانات والصفحات التي أنشئت للاحتيال عليهم وتعريضهم للمساءلة القانونية أو تعريضهم للعقوبات التعليمية.
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