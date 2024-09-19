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القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا

صورة من امام المنزل الذي وقعت به الجريمة | الوكيل الإخباري
صورة من أمام المنزل الذي وقعت به الجريمة | الوكيل الإخباري
الخميس، 19-09-2024 10:07 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّه أقدم عصر أمس أحد الأشخاص على إطلاق النار على والدته وشقيقتيه إثر خلافات عائلية أثناء وجودهم داخل منزلهم في منطقة عين الباشا، وما لبثت والدته وإحدى شقيقاته أنْ فارقتا الحياة، فيما أُسعفت شقيقته الأخرى  للمستشفى وهي قيد العلاج ولاذ بعد ذلك بالفرار .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولّى متابعة الشخص والبحث عنه وجرى تحديد مكانه في أحد المراكز الحدودية أثناء محاولته مغادرة البلاد وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .
 
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