القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولّى متابعة الشخص والبحث عنه وجرى تحديد مكانه في أحد المراكز الحدودية أثناء محاولته مغادرة البلاد وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .
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