القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّه أقدم عصر أمس أحد الأشخاص على إطلاق النار على والدته وشقيقتيه إثر خلافات عائلية أثناء وجودهم داخل منزلهم في منطقة عين الباشا، وما لبثت والدته وإحدى شقيقاته أنْ فارقتا الحياة، فيما أُسعفت شقيقته الأخرى للمستشفى وهي قيد العلاج ولاذ بعد ذلك بالفرار . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولّى متابعة الشخص والبحث عنه وجرى تحديد مكانه في أحد المراكز الحدودية أثناء محاولته مغادرة البلاد وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .