القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بحقه أربعة طلبات، منها على خلفية جريمة قتل لشخص من جنسية عربية وقعت قبل أشهر في لواء الشونة الجنوبية، حيث جرت إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة التحريض والتدخل بالقتل.
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