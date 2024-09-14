القبض على مقنع أطلق النار بمقر انتخابي في معان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ لجان التحقيق تمكنت من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص وتحديد مكان وجوده لتقوم عندها قوة أمنيّة بمداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات معه.
وأشار الناطق الاعلامي إلى أن لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها وتحقيقاتها في مختلف مناطق المملكة للوصول والقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الآخرين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم
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