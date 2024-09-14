القبض على مقنع أطلق النار بمقر انتخابي في معان

03:37 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن لجان التحقيق لمتابعة ما تم تداوله من فيديوهات وبلاغات لإطلاق العيارات النارية خلال الانتخابات البرلمانية قد باشرت بمتابعة فيديو جرى تداوله لشخص مقنع يقوم بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي بأحد المقار الانتخابية في محافظة معان. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ لجان التحقيق تمكنت من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص وتحديد مكان وجوده لتقوم عندها قوة أمنيّة بمداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات معه.



وأشار الناطق الاعلامي إلى أن لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها وتحقيقاتها في مختلف مناطق المملكة للوصول والقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الآخرين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم