القبض على ممثلة إباحية أمريكية في وادي رم

وبحسب صحيفة امريكية، تم القبض على أليكساس مورغان في وادي رم بالأردن، منتصف شهر اب الماضي، بعد اتهامها بتقديم محتوى جنسي أثناء زيارتها للأردن.
والتزمت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، لتنشر مؤخرا قصة لمتابعيها البالغ عددهم 5.5 مليون على موقع "إنستغرام".
ولم يكن هناك أي تعليق على الصورة، لكنها أظهرت أشخاصا يحملون حقائبهم وهم ينزلون سلما متحركا أمام لافتة كتب عليها: "مرحبا بكم في الولايات المتحدة".
وكشفت أليكساس للصحيفة "بعد عودتها إلى اميركا، أن القضية لا تزال مفتوحة، وأن السلطات في الأردن لا تزال تحتفظ بكاميراتها وهواتفها.
وقالت أليكساس إن الكفالة التي دفعتها بلغت 3000 دينار أردني، لكن المعدات المحجوزة تبلغ قيمتها أكثر من 15 ألف دولار.
وروت الممثلة للصحيفة ما حصل ليلة اعتقالها قائلة: "كان الوقت متأخرا من الليل.. قطعوا خدمة الواي فاي عن العقار قبل أن يقوم 5 رجال، واحد منهم فقط يرتدي زي الشرطة، بفتح باب كوخي في وسط الصحراء في الساعة الثالثة صباحا".
وتابعت: لم أستطع فهم أي شيء مما كانوا يقولونه. لقد أخذوا على الفور كل هواتفي وأجهزتي الإلكترونية.
وتابعت: "لقد شعرت بعدم الارتياح وكنت خائفة مما قد يحدث، خوفا من أن تسبب لي مهنتي المشاكل والسجن.
وتعتقد الممثلة الأمريكية أن مالك الفندق الذي كانت تقيم فيه، اكتشف هويتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قبل الاتصال بالشرطة.
ويعاقب القانون الأردني على إنتاج أو توزيع أو استهلاك "محتوى إباحي" بالسجن 6 أشهر على الأقل وغرامة مالية.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الأميركي يعلن مقتل 4 من قادة «داعش» بالعراق
-
الأردن يدين استهداف الاحتلال لأحد موظفي الأونروا في الضفة الغربية
-
3 إصابات بإطلاق عيارات نارية بالخطأ في أحد المقرات الانتخابية في معان
-
انطلاق فعاليات معسكر أنماط الحياة الصحية في بيت شباب جرش
-
الصفدي: موقفنا ثابت لا سلام إلا بحل الدولتين
-
الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب
-
شكاوى من ضعف وصول المياه لمناطق في جرش
-
عجلون: مطالب بتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل