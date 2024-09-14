القبض على ممثلة إباحية أمريكية في وادي رم

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الوكيل الإخباري- ألقت الاجهزة الامنية القبض على ممثلة أفلام إباحية أمريكية في وقت متأخر من الليل خلال اقامتها في وادي رم جنوبي المملكة. اضافة اعلان









وبحسب صحيفة امريكية، تم القبض على أليكساس مورغان في وادي رم بالأردن، منتصف شهر اب الماضي، بعد اتهامها بتقديم محتوى جنسي أثناء زيارتها للأردن.



والتزمت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، لتنشر مؤخرا قصة لمتابعيها البالغ عددهم 5.5 مليون على موقع "إنستغرام".



ولم يكن هناك أي تعليق على الصورة، لكنها أظهرت أشخاصا يحملون حقائبهم وهم ينزلون سلما متحركا أمام لافتة كتب عليها: "مرحبا بكم في الولايات المتحدة".



وكشفت أليكساس للصحيفة "بعد عودتها إلى اميركا، أن القضية لا تزال مفتوحة، وأن السلطات في الأردن لا تزال تحتفظ بكاميراتها وهواتفها.



وقالت أليكساس إن الكفالة التي دفعتها بلغت 3000 دينار أردني، لكن المعدات المحجوزة تبلغ قيمتها أكثر من 15 ألف دولار.



وروت الممثلة للصحيفة ما حصل ليلة اعتقالها قائلة: "كان الوقت متأخرا من الليل.. قطعوا خدمة الواي فاي عن العقار قبل أن يقوم 5 رجال، واحد منهم فقط يرتدي زي الشرطة، بفتح باب كوخي في وسط الصحراء في الساعة الثالثة صباحا".



وتابعت: لم أستطع فهم أي شيء مما كانوا يقولونه. لقد أخذوا على الفور كل هواتفي وأجهزتي الإلكترونية.



وتابعت: "لقد شعرت بعدم الارتياح وكنت خائفة مما قد يحدث، خوفا من أن تسبب لي مهنتي المشاكل والسجن.







وتعتقد الممثلة الأمريكية أن مالك الفندق الذي كانت تقيم فيه، اكتشف هويتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قبل الاتصال بالشرطة.



ويعاقب القانون الأردني على إنتاج أو توزيع أو استهلاك "محتوى إباحي" بالسجن 6 أشهر على الأقل وغرامة مالية.