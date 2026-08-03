القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب وترويج والاتجار بمادة الكريستال

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات، منذ إطلاقها حملتها المشددة على مادة الكريستال القاتلة والمخدرة، تعاملت مع 88 قضية اتجار وتهريب وترويج وتعاط لتلك المادة القاتلة.

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وأكد أنه من ضمن تلك القضايا تم التعامل، وفي مختلف محافظات المملكة، مع 27 قضية للاتجار وترويج وتهريب مادة الكريستال القاتلة، ألقي القبض خلالها على 48 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 90 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة.