القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب وترويج والاتجار بمادة الكريستال

وأكد أنه من ضمن تلك القضايا تم التعامل، وفي مختلف محافظات المملكة، مع 27 قضية للاتجار وترويج وتهريب مادة الكريستال القاتلة، ألقي القبض خلالها على 48 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 90 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة.
وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تم التعامل معها هي إحباط تهريب 3 لترات من مادة الكريستال السائل عبر مركز حدود جابر، بالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية هناك، حيث تمت متابعة معلومات حول أحد الأشخاص ممن يتعاملون مع عصابات تهريب تلك السموم في المنطقة، وبعد التأكد من قيامه بمحاولة تهريب كمية منها إلى داخل المملكة، ألقي القبض عليه فور محاولته دخول الحدود، وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها، ضبط داخل أحد أجزائها 3 لترات من مادة الكريستال السائلة، فيما جرى، من خلال متابعة التحقيق، إلقاء القبض على مستلم المواد المخدرة داخل المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشامى الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات
-
القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية
-
إطلاق دراسة حول إدماج نهج التغيير السلوكي بين الأطفال والشباب
-
"الفاو" ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز التمويل المستدام للقطاع الزراعي
-
وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الوعظي للواعظات في عجلون
-
الحكومة : تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية
-
الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة بـ32 كرفانا
-
التربية: التنظيم الإداري الجديد للوزارة يقوم على توزيع واضح للأدوار والصلاحيات