الإثنين 2026-08-03 03:32 م

القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب وترويج والاتجار بمادة الكريستال

مبنى مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 03-08-2026 03:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات، منذ إطلاقها حملتها المشددة على مادة الكريستال القاتلة والمخدرة، تعاملت مع 88 قضية اتجار وتهريب وترويج وتعاط لتلك المادة القاتلة.

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وأكد أنه من ضمن تلك القضايا تم التعامل، وفي مختلف محافظات المملكة، مع 27 قضية للاتجار وترويج وتهريب مادة الكريستال القاتلة، ألقي القبض خلالها على 48 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 90 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة.


وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تم التعامل معها هي إحباط تهريب 3 لترات من مادة الكريستال السائل عبر مركز حدود جابر، بالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية هناك، حيث تمت متابعة معلومات حول أحد الأشخاص ممن يتعاملون مع عصابات تهريب تلك السموم في المنطقة، وبعد التأكد من قيامه بمحاولة تهريب كمية منها إلى داخل المملكة، ألقي القبض عليه فور محاولته دخول الحدود، وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها، ضبط داخل أحد أجزائها 3 لترات من مادة الكريستال السائلة، فيما جرى، من خلال متابعة التحقيق، إلقاء القبض على مستلم المواد المخدرة داخل المملكة.

 
 


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