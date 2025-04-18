الجمعة 2025-04-18 05:50 م
 

القبض على 5 مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية

ا
تعبيرية
 
الجمعة، 18-04-2025 05:04 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ  وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها لعدد من الحسابات التي يقوم منشؤوها بنشر محتويات تثير الفتنة والنّعرات العنصرية تمكّنت من تحديد مديري خمسة حسابات داخل المملكة. اضافة اعلان


مضيفاً أنّه جرى إلقاء القبض على أصحاب تلك الحسابات الخمسة وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث قرر الادّعاء العام توقيفهم جميعاً في مراكز الإصلاح والتأهيل. 

 مؤكدًا أنّ الفرق المختصّة ما زالت تتابع كل ما ينشر من حسابات تسيء وتخالف القانون لاتخاذ الإجراءات بحقها، فيما وتم تحديد مديري حسابات أخرى تدار من داخل المملكة وخارجها جرى التعميم عنهم . 

مشدداً على أنه لن يتم التهاون أو السكوت عن مثل تلك الحسابات سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، ولن نسمح لهم بالمساس باللحمة الوطنية والاجتماعية والتحريض على مكوّنات المجتمع الأردني.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ولي العهد يزور مدينة أم قيس الأثرية

ل

شؤون برلمانية الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات

ا

أخبار محلية القبض على 5 مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية

ب

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ل

أخبار محلية إعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق السبت والأحد - أسماء

g

أخبار محلية 3 أشجار من الأرز الطبيعي تصمد منذ 500 عام على جبال بصيرا

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"

فلسطين "أوتشا" تحذر من تدهور خطير في الوضع الإنساني في غزة

وزارة العمل

أخبار محلية 2194 شكوى عمالية على منصة "حماية" في الربع الأول من 2025



 
 





الأكثر مشاهدة