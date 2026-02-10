القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية للدورة التكميلية

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2025-2026 ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الجمعة الموافق 13-2-2026.

