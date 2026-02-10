القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية للدورة التكميلية
الثلاثاء، 10-02-2026
01:32 م
https://www.alwakeelnews.com/story/763884
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2025-2026 ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الجمعة الموافق 13-2-2026.
اضافة اعلان
وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) لمرحلة البكالوريوس، حيث يقوم الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2025-2026 فقط، والحاصل على معدل 65% فأكثر (سواءً الناجح لأول مرة أو المعيد لأغراض رفع المعدل) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة ومن أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).