القرية الحضرية بالزرقاء تحتضن انطلاقة "صيف الأردن" وسط أجواء احتفالية

وحضر افتتاح الفعاليات مساعد محافظ الزرقاء إبراهيم الوحوش مندوباً عن محافظ الزرقاء، ومندوب الديوان الملكي الهاشمي يزن المومني، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، ومدير سياحة الزرقاء أدهم آخو، فيما أدارت الإعلامية رشا عصفور مراسم الحفل، الذي اتسم بأجواء احتفالية نابضة بالحيوية والتفاعل.
وجاءت انطلاقة البرنامج ثمرة لتكامل جهود مختلف الجهات الشريكة، التي عملت على إعداد برنامج ثقافي وتطوعي وترفيهي متنوع، صمم بعناية ليخاطب مختلف الفئات العمرية، ويعزز حضور الثقافة والفنون في المجتمع، ويرسم البسمة على وجوه الأطفال، ويمنح العائلات فرصة للاستمتاع بأوقات آمنة ومليئة بالأنشطة الهادفة.
وتضمن اليوم الأول سلسلة واسعة من الفعاليات التفاعلية، شملت كرنفالات ومسابقات مخصصة للأطفال، وعروضاً فلكلورية وتراثية جسدت أصالة الموروث الأردني وعراقة الهوية الوطنية، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية قدمتها فرق غنائية أبدعت في أداء باقة من الأغاني الوطنية والشعبية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور وأضفت أجواء احتفالية مميزة على المكان.
وأكد المشاركون في اللجان المنظمة، أن حضور جميع فعاليات "صيف الأردن" مجاني، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع الأسر للاستفادة من البرنامج والمشاركة في أنشطته، إذ أن الفعاليات ستتواصل في القرية الحضرية بالزرقاء كل يوم جمعة من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السادسة مساء، لتواصل صناعة مشهد ثقافي وترفيهي نابض بالحياة، يثري المشهد المجتمعي ويصنع ذكريات صيفية جميلة لزوار المحافظة.
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